Жертвами ДТП с иномаркой и автобусом в Красноярске стали два человека

Жизни двух человек унесло ДТП с Toyota и автобусом на улице Киренского в Красноярске. Обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливают сотрудники полиции.

По данным регионального ГУ МВД, накануне вечером 49-летний мужчина за рулем Toyota Funcargo ехал по улице Киренского в сторону улицы Академгородок. Но в районе дома 2И при попытке повернуть налево во двор он врезался в автобус НЕФАЗ, который ехал по встречной полосе.

После этого иномарка влетела в дорожный знак и электроопору. В результате водитель и 23-летняя пассажирка Toyota погибли. В салоне автобуса не было пассажиров, водитель и кондуктор не пострадали.