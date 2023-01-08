Происшествия 08 января 2023, 15:14 Жертвами ДТП с двумя автобусами в Сенегале стали 40 человек Senenews: 40 человек погибли в ДТП с автобусами в Сенегале YouTube

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Крупная авария при столкновении двух автобусов произошла в области Кафрин в Сенегале, погибли 40 человек и как минимум 100 пострадали. Об этом сообщило издание Senenews.

Один автобус следовал из региона Кедугу, второй ехал из Дакара. ДТП произошло неподалеку от населенного пункта Сикило. На место оперативно выехали экстренные службы и доставили пострадавших в больницы.

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Президент Сенегала Маки Салл в Twitter объявил трехдневный траур по погибшим с 9 января.

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«Общенациональный траур начнется с 9 января и продлится три дня. Я глубоко опечален сегодняшним трагическим дорожно-транспортным происшествием, в котором погибли 40 человек и многие получили серьезные ранения», — написал он.

Салл выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент также отметил, что инициирует заседание межведомственного совета для принятия решительных мер по безопасности дорожного движения и общественному пассажирскому транспорту.