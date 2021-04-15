Жертвами ДТП с автобусом в Египте стали более 20 человек

На юге Египта в 320 километрах от Каира в автокатастрофе с участием автобуса погибли не менее 21 человека.

Водитель общественного транспорта попытался обогнать большегруз на трассе, но не справился с управлением. Об этом информируют «Новые известия».

Грузовик и автобус столкнулись. От удара автобус перевернулся. Обе машины загорелись. В огне погиб 21 человек. Еще трое граждан получили травмы различной степени и тяжести.

Большинство трупов сильно повредил огонь. В числе жертв оба шофера.