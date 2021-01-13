Жертвами ДТП с автобусом под Ростовом стали два человека

Полиция уточнила число погибших и пострадавших при ДТП с пассажирским автобусом на ростовской трассе. Двое погибли, еще трое пострадали.

«В результате ДТП двое пассажиров погибли: мужчина 1988 года рождения, данные второй погибшей женщины устанавливаются. Трое пострадали: женщины 1963-го, 1990-го, 1997 года рождения», — сообщила «360» инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области Ирина Гурьева.

По ее словам, всего в салоне находились 15 пассажиров. Она рассказала, что ЧП произошло 13 января в 06:25 на 973-м километре автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области. По предварительным данным, водитель 1973 года рождения не справился с управлением автобусом Mercedes. В итоге транспортное средство опрокинулось. Проводится проверка.

РИА «Новости» написало, что авария могла произойти из-за сильного ветра. Известно, что автобус перевозил украинцев из Москвы в Луганск. Ликвидацией последствий аварии занимаются 19 человек при помощи семи единиц техники.