Происшествия 02 сентября 2023, 01:21 Жертвами ДТП на мосту в Волгограде стали двое детей МВД: в результате ДТП в Волгограде погибли двое детей Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Telegram

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ДТП произошло на мосту через Волгу в Волгограде. В результате погибли двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в своем Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что водитель автомобиля Renault не справилась с управлением и совершила наезд на отбойник на мосту через Волгу в Среднеахтубинском районе.

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«В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет», — указали в ведомстве.

На месте аварии сейчас работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит установить все обстоятельства ДТП.

В поселке городского типа Янино во Всеволожском районе Ленобласти автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. В результате пострадали два человека, в том числе маленький ребенок. ДТП произошло на Голландской улице, где столкнулись Hyundai Sonata и Chevrolet Lacetti. От удара одна из иномарок отлетела в остановку.