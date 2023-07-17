Происшествия 17 июля 2023, 06:27 Жертвами ЧП на Крымском мосту стали двое — СМИ «112»: два человека погибли во время чрезвычайного происшествия на Крымском мосту РИА «Новости»

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На Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Кубани произошло чрезвычайное происшествие. Погибли два человека, один получил травмы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Источники канала сообщили, что одного человека госпитализировали. Какие именно травмы он получил, неизвестно. Еще двое погибли. Официально информацию о жертвах и характере ЧП власти не комментировали.

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, и посоветовал выбирать альтернативные маршруты проезда на полуостров через новые российские регионы, так как движение по мосту перекрыли. Руководитель администрации Темрюкского района Федор Бабенков, где создали оперштаб для координации работы служб, объявил о приостановке работы паромной переправы.

Поезда в Краснодарский край и обратно проследуют по прежнему расписанию. Туристам и застрявшим в пробке водителям пообещали оказать помощь.