Жертвами автоаварии под Смоленском стали шесть человек

Столкновение двух автомобилей на окружной дороге Смоленска привело к гибели шести человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

В ведомстве заявили, что на 16-м километре юго-западного обхода Смоленска столкнулись автомобили Hyundai и ВАЗ-2115. В результате аварии погибли оба водителя, пассажирка иномарки, а также мужчина и две женщины, которые ехали в «ВАЗ».

В социальных сетях появилось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что столкновение было практически в лобовую. У одного из автомобилей полностью искорежен капот. Место водителя смято.

По предварительной информации, водитель Hyundai столкнулась с движущейся впереди машиной «ГАЗ». Не справившись с управлением после удара водитель иномарки выехала на встречную полосу, где уже столкнулась с ВАЗ.