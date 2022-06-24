Четыре человека погибли, еще пятеро пострадали в результате крушения самолета Ил-76 в Рязани. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«По предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе города Рязани погибли четыре человекa. Еще пять с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях города Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении правительства, которое процитировало РИА «Новости».

Состояние пострадавших стабильное. Информация об этом будет уточняться, написал ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о жесткой посадке военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани. Причиной стала неисправность двигателя. Ил-76 выполнял учебно-тренировочный полет.

ГУ МЧС России по Рязанской области уточнил, что получил сообщение о падении самолета в 03:18 по московскому времени 24 июня.