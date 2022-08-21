Жертвами аварии в Ульяновской области стали девять человек

Девять человек погибли при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«В ДТП в Ульяновской области погибли 9 человек, трое пострадали», — процитировали сотрудника правоохранительных органов РИА «Новости». В МВД подчеркнули, что это не окончательные данные и остальная информация уточняется.

Авария произошла в Николаевском районе Ульяновской области на трассе М5, между населенными пунктами Новоспасское и Николаевка. По предварительной информации, столкнулись микроавтобус Mercedes и два грузовика.

Есть данные, что в салоне микроавтобуса находились граждане Казахстана. Очевидцы рассказывают, описывая аварию в соцсетях, что две фуры буквально смяли пассажирский микроавтобус.



«Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщил, что общее количество пострадавших составило 20 человек из всех транспортных средств. «Среди них есть погибшие», — подчеркнули в пресс-службе.

Губернатор региона Алексей Русских в своем Теlgrаm-канале сообщил, что на месте работают экстренные службы.



«Поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего», — заявил глава региона.