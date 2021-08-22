Жертвами аварии в Ростовской области стали шесть человек

Столкновение легкового автомобиля ВАЗ и «газели» в Сальском районе Ростовской области привело к гибели шести человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отдел Управления ГИБДД регионального главка МВД.

В ведомстве пояснили, что при столкновении двух машин на месте скончались оба водителя и трое пассажиров легковушки, в том числе двое детей.

По данным региональной прокуратуры, в аварии погибли 12-летняя девочка и мальчик, которому исполнился один год и девять месяцев.

Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии достали из ВАЗ и доставили в местную больницу, но врачи спасти его не смогли.

«Погиб раненый пассажир ВАЗ», — заявили в управлении ГИБДД. Таким образом, количество жертв аварии выросло до шести человек.

В обстоятельствах ДТП, которые привели к столкновению, разбираются инспекторы дорожной службы.

В социальных сетях пользователи опубликовали фотографии с места аварии.

Источник фото: vk.com/rus_crime_rostov

На опубликованных кадрах видно, что одна из машин от удара перевернулась и вылетела на обочину трассы.