Жертвами аварии в Новой Москве стали два человека

Легковушки врезались друг в друга на 65-м километре Калужского шоссе в Троицком административном округе Москвы. По предварительным данным, два человека погибли. Еще двое получили травмы. Об этом «360» сообщили в МВД.

«По предварительным данным, два человека погибли, двое получили телесные повреждения. На месте находятся сотрудники ГИБДД», — рассказали в полиции. Дорожные инспекторы изучают все обстоятельства аварии и устанавливают ее точную причину. ДТП произошло в районе 13:00.