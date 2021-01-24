24 января 2021, 13:25
Жертвами аварии в Новой Москве стали два человека
Легковушки врезались друг в друга на 65-м километре Калужского шоссе в Троицком административном округе Москвы. По предварительным данным, два человека погибли. Еще двое получили травмы. Об этом «360» сообщили в МВД.
«По предварительным данным, два человека погибли, двое получили телесные повреждения. На месте находятся сотрудники ГИБДД», — рассказали в полиции.
Дорожные инспекторы изучают все обстоятельства аварии и устанавливают ее точную причину. ДТП произошло в районе 13:00.