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    24 января 2021, 13:25

    Жертвами аварии в Новой Москве стали два человека

    Андрей Иванов, Василиса Андреева, Дарья Новая

    Легковушки врезались друг в друга на 65-м километре Калужского шоссе в Троицком административном округе Москвы. По предварительным данным, два человека погибли. Еще двое получили травмы. Об этом «360» сообщили в МВД.
    Жертвами аварии в Новой Москве стали два человека

    «По предварительным данным, два человека погибли, двое получили телесные повреждения. На месте находятся сотрудники ГИБДД», — рассказали в полиции.

    Дорожные инспекторы изучают все обстоятельства аварии и устанавливают ее точную причину. ДТП произошло в районе 13:00.