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    31 мая 2021, 19:23

    Жертвами аварии с участием микроавтобуса в Алтайском крае стали три человека

    Редакция сайта 360°

    ДТП в Алтайском крае привело к гибели трех человек. Еще 11 получили травмы. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на информацию региональногно УГИБДД.

    По данным издание, смертельное ДТП случилось на втором километре дороги К-04 Повалиха — Шатуново.

    По предварительным данным, легковой автомобиль Mazda под управлением 23-летнего водителя выехал на встречную полосу, по которой ехал перевозивший рабочих микроавтобус Iveco.

    При столкновении водитель иномарки и двое находившихся там пассажиров погибли на месте. В микроавтобусе получили различные травмы 11 человек.