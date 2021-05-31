Жертвами аварии с участием микроавтобуса в Алтайском крае стали три человека

ДТП в Алтайском крае привело к гибели трех человек. Еще 11 получили травмы. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на информацию региональногно УГИБДД.

По данным издание, смертельное ДТП случилось на втором километре дороги К-04 Повалиха — Шатуново. По предварительным данным, легковой автомобиль Mazda под управлением 23-летнего водителя выехал на встречную полосу, по которой ехал перевозивший рабочих микроавтобус Iveco. При столкновении водитель иномарки и двое находившихся там пассажиров погибли на месте. В микроавтобусе получили различные травмы 11 человек.