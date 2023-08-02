Происшествия 02 августа 2023, 19:02 Жертвами аварии с самосвалом в Краснодарском крае стали три человека

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Авария с участие легковушки и самосвала произошла на трассе «Динская — Васюринская», один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД Краснодарского края.

По предварительным данным, автомобиль Kia Cerato, за рулем которого был 39-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с самосвалом. В результате ДТП пассажирка иномарки погибла на месте. Водитель и второй сидевший в легковушке мужчина пострадали, их доставили в больницу.

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