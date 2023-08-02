02 августа 2023, 19:02
Жертвами аварии с самосвалом в Краснодарском крае стали три человека
Авария с участие легковушки и самосвала произошла на трассе «Динская — Васюринская», один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД Краснодарского края.
По предварительным данным, автомобиль Kia Cerato, за рулем которого был 39-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с самосвалом. В результате ДТП пассажирка иномарки погибла на месте. Водитель и второй сидевший в легковушке мужчина пострадали, их доставили в больницу.
ДТП
Реклама
Реклама