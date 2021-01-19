Жертвами аварии с грузовиком в Индии стали 15 человек

Произошедшее прокомментировал премьер-министр Нарендра Моди, сообщил Piter.TV.

«Гибель людей при аварии с грузовиком в Сурате — это трагедия. Мои мысли с семьями погибших. Молюсь за то, что пострадавшие поправятся как можно скорее», — подчеркнул он.

Уточняется, что все погибшие прибыли в регион из штата Раджастан. По информации правоохранительных органов, 12 человек скончались на месте аварии. Еще восьмерых пострадавших госпитализировали. Трое пациентов умерли в больнице.

Предположительно, ДТП произошло по причине того, что водитель грузовика не справился с управлением.