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    19 января 2021, 10:28

    Жертвами аварии с грузовиком в Индии стали 15 человек

    Полина Петрова

    Жертвами крупного ДТП в штате Гуджарат в Индии стали 15 человек. Местные рабочие погибли под колесами грузовика, информирует телеканал NDTV.
    Жертвами аварии с грузовиком в Индии стали 15 человек

    Произошедшее прокомментировал премьер-министр Нарендра Моди, сообщил Piter.TV.

    «Гибель людей при аварии с грузовиком в Сурате — это трагедия. Мои мысли с семьями погибших. Молюсь за то, что пострадавшие поправятся как можно скорее», — подчеркнул он.

    Уточняется, что все погибшие прибыли в регион из штата Раджастан. По информации правоохранительных органов, 12 человек скончались на месте аварии. Еще восьмерых пострадавших госпитализировали. Трое пациентов умерли в больнице.

    Предположительно, ДТП произошло по причине того, что водитель грузовика не справился с управлением.