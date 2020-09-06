Жертвами аварии с четырьмя машинами на Кубани стали 4 человека

ЧП случилось 6 сентября, около 12:00. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречку в Щербиновском районе. Там он лоб в лоб столкнулся с другим транспортным средством, после чего произошла цепная реакция. В итоге в ДТП попали четыре машины.

Всего на месте аварии оказались 11 человек, из них четыре человека погибли и семеро пострадали. Среди раненых числятся трое детей. Мужчину и несовершеннолетнего доставили в Центральную районную больницу Щербиновского района. Остальных направили в медучреждение Ейска.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее рейсовый автобус сбил двух девочек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу в Мурманске. Они попали в больницу.