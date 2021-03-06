Жертвами аварии с автобусом в Польше стали 6 украинцев

Шестеро украинцев погибли, еще 15 госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше.

«Польша: поблизости города Кашицу рейсовый автобус Познань — Херсон попал в ДТП. Шесть граждан Украины погибли, 15 госпитализированы», — написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко своем аккаунте в Twitter в субботу утром.

Он также дополнил, что консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания полномочной помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств произошедшей аварии.

Сегодня же, 6 марта, столкновение микроавтобуса и грузовика в египетской провинции Гиза привело к гибели 18 человек. Еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил новостной сайт Akhbar el-Youm.