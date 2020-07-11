Жертвами аварии под Ростовом стали четверо взрослых и ребенок

По предварительным данным, водитель иномарки после выезда на встречную полосу столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112.

В аварии погибли оба водителя и трое пассажиров отечественной машины. В том числе ребенок 10−11 лет. На место прибыли сотрудники полиции, которые начали проверку для установления причин столкновения.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места аварии.

На опубликованных кадрах видно, что у пострадавшего автомобиля полностью разрушена передняя часть, а также смята часть салона, искорежена дверь водителя.