11 июля 2020, 15:27
Жертвами аварии под Ростовом стали четверо взрослых и ребенок
Выезд на встречную полосу автомобиля KIA Cerato привел к гибели пяти человек. Как сообщила пресс-служба МВД по Ростовской области, авария произошла на 67-м километре автодороги «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск».
По предварительным данным, водитель иномарки после выезда на встречную полосу столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112.
В аварии погибли оба водителя и трое пассажиров отечественной машины. В том числе ребенок 10−11 лет. На место прибыли сотрудники полиции, которые начали проверку для установления причин столкновения.
Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места аварии.
На опубликованных кадрах видно, что у пострадавшего автомобиля полностью разрушена передняя часть, а также смята часть салона, искорежена дверь водителя.