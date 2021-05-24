Жертвами аварии на трассе в Подмосковье стали три человека

Грузовик MAN и «газель» столкнулись на 86-м километре подмосковной трассы А107. В результате погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе главка областного МВД.

В ведомстве заявили, что авария произошла около 18:04. Столкнулись грузовик MAN и бортовая «газель». «В результате ДТП погибли три человека: водитель и двое пассажиров „газели“», — сообщили в МВД. Все обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники полиции, которые работают на месте. Первоначально движение на участке перекрыли, но после 18:56 организовали реверсивный проезд транспорта.