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    24 мая 2021, 19:31

    Жертвами аварии на трассе в Подмосковье стали три человека

    Анатолий Минкин

    Грузовик MAN и «газель» столкнулись на 86-м километре подмосковной трассы А107. В результате погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе главка областного МВД.

    Жертвами аварии на трассе в Подмосковье стали три человека

    В ведомстве заявили, что авария произошла около 18:04. Столкнулись грузовик MAN и бортовая «газель».

    «В результате ДТП погибли три человека: водитель и двое пассажиров „газели“», — сообщили в МВД.

    Все обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники полиции, которые работают на месте. Первоначально движение на участке перекрыли, но после 18:56 организовали реверсивный проезд транспорта.