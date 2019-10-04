Жертвами аварии на «Тавриде» стали 2 человека

ДТП произошло утром 4 октября недалеко от села Русаковка. По предварительной информации, грузовик Renault Magnum ехал из Симферополя в Белгородск, но в какой-то момент вылетел на встречку. Он влетел в «газель», а затем в Chevrolet, который ехал за грузовиком.

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В результате аварии погибли водители Renault и легковой машины. Различные травмы получили три человека. Всех пострадавших доставили в больницу, где врачи оказывают им всю необходимую помощь.

На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что все три автомобиля очень сильно искорежены. На дороге разбросаны детали машин и различные коробки, которые перевозила «газель».

Сейчас на месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД. Они выяснят все обстоятельства и причины ДТП, информация о точном количестве пострадавших и погибших еще уточняется.