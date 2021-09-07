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    07 сентября 2021, 00:16

    Жертвами аварии на шахте в ЛНР стали 9 человек

    Анастасия Кукова

    По предварительным данным, в результате обрыва каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» около города Червопартизанск в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) погибли девять человек.

    Жертвами аварии на шахте в ЛНР стали 9 человек

    Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах. Собеседник агентства уточнил, что в момент аварии в клети находились 25 человек.

    «Информации по остальным застигнутым в клети пока нет», — сказал источник.

    В феврале 2021 года в результате обрушения горной породы на новокузнецкой шахте «Юбилейная» погиб один человек. В штреке в этот момент находились 98 горняков.