Жертвами аварии на шахте в ЛНР стали 9 человек

По предварительным данным, в результате обрыва каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» около города Червопартизанск в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) погибли девять человек.

Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах. Собеседник агентства уточнил, что в момент аварии в клети находились 25 человек.

«Информации по остальным застигнутым в клети пока нет», — сказал источник.

В феврале 2021 года в результате обрушения горной породы на новокузнецкой шахте «Юбилейная» погиб один человек. В штреке в этот момент находились 98 горняков.