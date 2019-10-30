Жертвами аварии иномарки и фуры в Подмосковье стали 5 человек

Легковушка столкнулась с фурой на 159 километре трассы М9 «Балтия» в Подмосковье. Об этом «360» сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Авария случилась в 17:40. «Столкновение двух автомобилей — Kiа и фуры. Предварительно, пять трупов. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС», — сказал представитель ведомства.

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«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД сообщил, что авария случилась из-за того, что легковушка выехала на встречную полосу. «Kia» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовиком», — приводит сообщение инспекции агентство. Сейчас на месте происшествия затруднено движение.