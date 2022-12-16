Происшествия 16 декабря 2022, 21:08 Жертвами атаки ВСУ на Лантратовку стали 11 человек СЦКК: 11 мирных жителей погибли при обстреле Лантратовки в ЛНР со стороны ВСУ Представительство ЛНР в СЦКК

Читать 360tv в

В результате обстрела населенного пункта Лантратовка в Луганской Народной Республике со стороны украинских военных погибли 11 человек. Об этом сообщили вечером 16 декабря в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

Вооруженные силы Украины выпустили три ракеты типа M31 GMLRS американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Реклама

«Погибло 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения», — рассказали в представительстве ЛНР.

Реклама

Ударами разрушена Лантратовская средняя школа. Также повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи.

Лантратовка расположена в 50 километрах от линии соприкосновения. Днем экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал о 30 пострадавших от удара украинских формирований по населенному пункту.

Вечером 16 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что по Петровскому району ВСУ выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град». В результате обстрелов пострадала семья, в том числе подросток. В момент прилета снаряда они проезжали в легковушке по улице Калинина.