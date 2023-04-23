Происшествия 23 апреля 2023, 22:45 Жертвами атак ВСУ с начала года стали 100 мирных жителей ДНР — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин: с начала года 100 человек убиты и 382 ранены при обстрелах ВСУ РИА «Новости»

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С начала 2023 года в ДНР украинские боевики убили 100 мирных жителей и ранили 382 человека. При ударе ВСУ 23 апреля погибли две молодые женщины и мужчина, сообщил в Telegram-канале врио главы республики Денис Пушилин.

Под ударом оказался поселок Нижняя Крынка в Макеевке. Там погибли женщины 30 и 38 лет. В Петровском районе Донецка погиб мужчина, сообщил Пушилин. В результате обстрела ранения получили восемь человек. Один житель подорвался на мине «Лепесток» на территории донецкого кладбища поселка Красный Пахарь.

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«Украинские вооруженные формирования вели обстрелы мирных кварталов из реактивных систем залпового огня, используя вооружение, переданное киевскому режиму странами из блока НАТО», — сообщил Пушилин.

Президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию местного самоуправления в режиме видеоконференции отметил, что находится в постоянном контакте с Пушилиным. Глава государства отметил, что у новых регионов России проблем «несопоставимо больше», чем у других субъектов Федерации.