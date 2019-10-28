Жертва с 15 огнестрельными ранениями сама дошла до больницы
В штате Филадельфия США мужчина смог сам добраться до больницы после 15 попавших в него выстрелов, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Fox News.
На месте происшествия полиция нашла 23 гильзы, но тел не было. Позже оказалось, что мужчина сумел сам добраться до помощи.
Личность пострадавшего пока не смогли установить. Состояние мужчины критическое, но врачи прогнозируют, что он выживет.
Полиция приступила к проверке записей камер видеонаблюдения.