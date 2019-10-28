Жертва с 15 огнестрельными ранениями сама дошла до больницы

На месте происшествия полиция нашла 23 гильзы, но тел не было. Позже оказалось, что мужчина сумел сам добраться до помощи.

Личность пострадавшего пока не смогли установить. Состояние мужчины критическое, но врачи прогнозируют, что он выживет.

Полиция приступила к проверке записей камер видеонаблюдения.