Жертва прогресса: сумасшедший фанат выследил японскую звезду по отражению в глазах на селфи

Хибики Сато тщательно изучил фотографии знаменитости и смог вычислить по отражению в ее глазах окружающий пейзаж с автобусной остановкой. Благодаря Google Street View, он нашел дом девушки и даже вычислил этаж, на котором живет Мацуока.

Фанат пришел по этому адресу и напал на звезду. К счастью, Сато вовремя задержала полиция, и он успел только поцарапать девушке лицо.