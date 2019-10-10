Жертва прогресса: сумасшедший фанат выследил японскую звезду по отражению в глазах на селфи
Японец выследил 21-летнюю поп-звезду Эну Мацуока по селфи и напал на нее, сообщило ИА Nation news со ссылкой на издание Asiaone.
Хибики Сато тщательно изучил фотографии знаменитости и смог вычислить по отражению в ее глазах окружающий пейзаж с автобусной остановкой. Благодаря Google Street View, он нашел дом девушки и даже вычислил этаж, на котором живет Мацуока.
Фанат пришел по этому адресу и напал на звезду. К счастью, Сато вовремя задержала полиция, и он успел только поцарапать девушке лицо.