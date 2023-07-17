Происшествия 17 июля 2023, 15:51 Жертв и разрушений после падения Су-25 близ пляжа в Ейске нет — оперштаб Оперштаб Краснодарского края подтвердил данные о падении Су-25 в море близ пляжа в Ейске РИА «Новости»

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Крушение самолета Су-25 подтвердили в оперштабе Краснодарского края. Данные опубликовали в его официальном Telegram-канале.

Информация о том, что близ берега рухнул военный самолет поступила около 15:00 — таковы данные ЕДДС Ейского района.

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«Жертв и разрушений в результате происшествия нет», — подчеркнули в оперштабе

Там уточнили, что пилот смог катапультироваться. Его оперативно эвакуировали спасатели. На место прибыли специалисты Минобороны и спецслужб. Они приступили к выяснению всех обстоятельства случившегося.

Очевидцы ЧП в беседе с «360» предположили, что летчик мог специально уводить штурмовик в сторону акватории, чтобы избежать падения на частный сектор.