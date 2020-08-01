Жерара Депардье снова обвинили в изнасиловании

Прокуратура Франции настаивает на возобновлении дела об изнасиловании актрисы Жераром Депардье. Имя женщины не разглашается.

Соответствующий запрос уже направлен следственному судье, сообщает Agence France-Presse. С просьбой возобновить расследование обратилась сама потерпевшая. Она уже подавала иск к французскому актеру в 2018 году, но тогда следователи не нашли достаточно оснований для предъявления обвинения. Сам актер отвергал обвинения в изнасиловании и домогательствах.

По словам молодой актрисы, которой около 20 лет, Депардье домогался ее в начале августа 2018 года. Она тогда работала с ним и приходила домой к актеру для репетиции пьесы в неформальной обстановке.

Ранее в домогательствах обвинили российского актера Гошу Куценко. Блогерша, публикующая видео в TikTok видео под ником aliin.b, заявила, что актер приглашал ее провести время в отеле. Она отказалась и предложила пойти в людное место, на что Куценко не согласился. Эти заявления сам актер назвал способом попиариться на его имени.