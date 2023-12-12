Происшествия 12 декабря 2023, 09:05 Жену Ельцина экстренно госпитализировали в Москве — СМИ Mash: в Москве госпитализировали супругу экс-президента России Ельцина Genrietta Peryan/Global Look Press

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Жену первого президента России Наину Ельцину экстренно доставили в больницу после ухудшения состояния. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, ей неожиданно стало плохо. Супругу Бориса Ельцина осмотрели врачи, после чего они приняли решение о ее срочной госпитализации. Сейчас она находится под присмотром медиков.

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Ранее в одну из московских больниц попала композитор Александра Пахмутова. По словам директора Культурного фонда ее имени Евгения Малышко, у артистки не выявили COVID-19. Он отметил, что 94-летняя композитор заболела простудой, поэтому сейчас за ее состоянием наблюдают врачи.

Перед этим СМИ сообщали о госпитализации Пахмутовой из-за сердечного приступа. Малышко опроверг эту информацию и назвал враньем подобные слухи. По информации Telegram-канала Mash, автор популярных песен обратилась к врачам с жалобами на кашель, боль в горле и высокую температуру, после чего ее разместили в инфекционном отделении.