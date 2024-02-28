Происшествия 28 февраля 2024, 21:18 Женскую ногу нашли в Солдатском озере Смоленска В Солдатском озере Смоленска нашли женскую ногу, водолазы обследуют водоем РИА «Новости»

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Местные жители обнаружили в Солдатском озере Смоленска человеческую ногу. Правоохранительные органы расследуют случившееся, а водолазы обследуют водоем в поиске остальных частей тела.

Во вторник, 27 февраля, местные жители обнаружили в Солдатском озере человеческую ногу. Очевидцы обратились в правоохранительные органы. По их словам, нога была женской, сообщило издание «Провинция.ру».

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В среду, 28 февраля, водоем обследовали водолазы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» в поисках тела, но трупа или других частей тела не нашли.

В начале февраля в Калининградской области на побережье Батайска обнаружили муляж оторванной человеческой ноги. Конечность выглядела как настоящая — посиневшая, с переломом и ранами. Очевидцам даже стало плохо. Но правоохранительные органы выяснили, что это не настоящая, а искусственная нога. Как она оказалась на берегу неизвестно.