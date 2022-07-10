Полиция опровергла гибель женщины после драки в Балашихе

Полиция устанавливает обстоятельства и причины драки, которую устроили несколько человек в Балашихе. В результате потасовки в больницу попала 38-летняя женщина. О разбирательстве по факту случившегося «360» сообщили в региональном главке МВД.

По данным полиции, о ЧП накануне в дежурную часть сообщили местные жители. Они рассказали, что возле одного из домов на улице Некрасова дерется группа людей.

Правоохранители установили, что конфликт между дерущимися вспыхнул на бытовой почве. Одна из участниц драки получила повреждения, ее госпитализировали. Характер травм в ГУ МВД не уточнили. Личности всех остальных подравшихся уже установили, их доставили в дежурную часть для разбирательства.

Видео с конфликтом накануне появилось в Сети. На кадрах видно, что драка произошла между несколькими девушками. В их ссору решил вмешаться мужчина. Он ударил одну из них несколько раз, после этого пострадавшая упала на асфальт. Мужчина ушел, а девушки продолжили ссориться. В соцсетях и ряде Telegram-каналах утверждали, что пострадавшую ударили ножом и она якобы умерла от потери крови.