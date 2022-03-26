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    26 марта 2022, 18:46

    Женское СИЗО загорелось в Москве

    Источник «360»: пожар произошел в женском СИЗО №6 в Москве, эвакуированы 150 человек

    Александр Блинов, Алла Морген

    Пожар произошел в Москве в женском СИЗО №6. О возгорании в следственном изоляторе «360» сообщили источники в экстренных службах.

    Женское СИЗО загорелось в Москве

    Пожар вспыхнул в женском следственном изоляторе № 6 по адресу улица Шоссейная, 92. Возгорание произошло в одном из зданий СИЗО.

    По данным источника, причиной стало короткое замыкание в сушильном шкафу.

    По предварительной информации, эвакуировали 150 человек. Эвакуацию проводили с первого этажа здания. На втором и третьем этажах задымления не было.

    На место выехали пожарные. Сведений о пострадавших не поступало.