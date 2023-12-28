Происшествия 28 декабря 2023, 13:54 Женщины из Пермского края украли у 83-летнего пенсионера более 100 тыс рублей

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В Пермском крае правоохранители завели уголовное дело на жительниц села Центральная Усадьба Куединского района, которые похитили у 83-летнего пенсионера более 100 тысяч рублей. Об этом написал сайт properm.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Во время распития алкогольных напитков одна из подруг предложила второй украсть деньги у пенсионера. Сначала женщины одолжили у пожилого мужчины тысячу рублей, а затем, когда одна из злоумышленниц отвлекла пермяка, вторая похитила остальные наличные.

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Задержанные полностью признали свою вину и раскаялись в совершении преступления.