Женщину жестоко избили в подъезде дома в Новосибирске

Жительницу Новосибирска жестоко избили в подъезде дома. Нападавший сел ей на спину и бил головой об пол.

Нападение произошло в субботу в многоэтажном доме на улице Гребенщикова. Неизвестный мужчина набросился на женщину, повалил ее, сел на спину, схватил за волосы и несколько раз ударил головой об пол. Момент нападения попал на камеры наблюдения. Запись опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент. Новосибирск».

По предварительному заключению врачей, женщина получила сотрясение мозга. Сейчас она находится в больнице. Как сообщило издание «НДН.Инфо» со ссылкой на главк МВД по Новосибирской области, подозреваемого в совершении преступления задержали. Мужчину допросили и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

В деревне Картмазово в Новой Москве неизвестный мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на постояльца в общежитии и перерезал ему горло. Врачи скорой помощи по прибытии на место констатировали его смерть. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.