Эксклюзив 22 января 2023, 15:54 Женщину зажало в машине после ДТП в Москве МЧС: пассажирку Mazda зажало в салоне после ДТП с автобусом на Щелковском шоссе

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Легковой автомобиль Mazda столкнулся с пассажирским маршрутным автобусом на Щелковском шоссе в Москве. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС.

В результате аварии в салоне легкового автомобиля зажало пассажирку. Прибывшие на место спасатели помогли ей покинуть машину, после чего пострадавшую передали медикам.

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В автобусе в момент аварии находились 15 человек, никто из них не пострадал.

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Также после столкновения на дорожном полотне на площади двух квадратных метров разлилось топливо. Сотрудники МЧС произвели его смыв.

На время ликвидации последствий столкновения правоохранители перекрыли полосу движения автобусов по направлению к области.