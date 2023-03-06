Происшествия

06 марта 2023, 14:39

Женщину, застрявшую в автомобиле, спасли в Приморском крае

Читать 360tv в

В воскресенье, 5 марта, в результате ДТП в районе проспекта Красного знамени во Владивостоке женщина оказалась запертой в автомобиле. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

Очевидцы сообщили о произошедшем в службу спасения. Прибывшие на место ДТП спасатели вытащили женщину спустя 10 минут после звонка. Им потребовался гидравлический инструмент.

Реклама

Пострадавшая была передана сотрудникам скорой помощи.

Реклама

ДТП

Владивосток

Реклама

Реклама