06 марта 2023, 14:39
Женщину, застрявшую в автомобиле, спасли в Приморском крае
В воскресенье, 5 марта, в результате ДТП в районе проспекта Красного знамени во Владивостоке женщина оказалась запертой в автомобиле. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.
Очевидцы сообщили о произошедшем в службу спасения. Прибывшие на место ДТП спасатели вытащили женщину спустя 10 минут после звонка. Им потребовался гидравлический инструмент.
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Пострадавшая была передана сотрудникам скорой помощи.
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ДТП
Владивосток
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