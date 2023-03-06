Женщину, застрявшую в автомобиле, спасли в Приморском крае

В воскресенье, 5 марта, в результате ДТП в районе проспекта Красного знамени во Владивостоке женщина оказалась запертой в автомобиле. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.