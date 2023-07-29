29 июля 2023, 09:03
Женщину зарезали на востоке Москвы
Тело женщины с ножевыми ранениями нашли на востоке Москвы у жилого дома
В Восточном округе Москвы возле жилого здания в пятницу, 28 июля, обнаружили труп 40-летней женщины. Предположительно, ее убили, так как на теле выявлены следы насильственной смерти. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что тело женщины с ножевыми ранениями груди нашли у дома, который расположен на улице 9-я Парковая. Прибывшие на место следователи и криминалисты установят все причины и обстоятельства произошедшего.
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В СК добавили, что после обнаружения трупа девушки сотрудники правоохранительных органов организовали доследственную проверку.
Недавно на юге Москвы в коллекторе парка обнаружили зарезанного школьника. До этого с заявлением о пропаже ребенка обратилась его мать.
Позже в убийстве признался подросток, который был приятелем потерпевшего. В доме мальчика оперативники нашли одежду со следами крови.
Ранее в Москве возобновили дело об убийстве подростка, совершенном в 1997 году в Северном административном округе столицы, и доказали вину подозреваемого. В те годы не смогли собрать достаточно доказательств против него и прокуратура постановила прекратить дело.
Убийства
Полиция
Москва 2023
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