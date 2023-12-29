Происшествия 29 декабря 2023, 17:59 Женщину зарезали на северо-западе Москвы СК: в квартире на улице Барышиха в Москве нашли труп женщины с ножевым ранением РИА «Новости»

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В Северо-Западном округе Москвы в квартире одного из жилых домов на улице Барышиха обнаружили труп женщины. На место прибыли криминалисты, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

«Следователи проверяют обстоятельства смерти женщины на северо-западе Москвы», — заявили в ведомстве.

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В пресс-службе СК уточнили, что на теле женщины зафиксировали ножевое ранение.

Сейчас в квартире работают следователи и криминалисты, осматривают место ЧП, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее появились подробности о двух женщинах, убитых в центре и на востоке Москвы. Обе девушки были приезжими. Одна из них приехала из Краснодара, вторая — уроженка Орловской области. В двух убийствах подозревают 37-летнего гражданина Республики Узбекистан. Мужчину уже судили ранее за грабеж и расправу над проститутками в Санкт-Петербурге. Вскоре ему предъявят обвинение.