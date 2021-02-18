Женщину заподозрили в убийстве слишком настойчивого ухажера

Жительнице Саратовской области предъявили обвинения в убийстве знакомого. Мужчина скончался от ножевых ранений 8 февраля, написало ИА Nation News.

В этот день компания устроила застолье в селе Григорьевка. 39-летняя женщина осталась на кухне в компании 42-летнего приятеля, который стал к ней настойчиво приставать. Даме это не понравилось, и она ударила мужчину ножом.

На место случившегося приехала скорая помощь. Врачи констатировали смерть местного жителя. Они обнаружили у пострадавшего проникающее колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением легкого. Ведется расследование.