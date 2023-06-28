Происшествия 28 июня 2023, 18:43 Женщину заподозрили в убийстве 91-летней матери в Волгоградской области

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В Волгоградской области правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства 91-летней пенсионерки. Об этом написал сайт kp.ru.

Как рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону, к убийству может быть причастна 63-летняя дочь пенсионерки. Во время конфликта с матерью она нанесла ей несколько телесных повреждений, а спустя два дня нашла ее мертвой.

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Экспертиза установила, что женщина скончалась от тупой травмы грудной клетки. В настоящий момент подозреваемая находится под стражей.