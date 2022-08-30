Женщину заподозрили в краже в гипермаркете Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в воровстве у одного из посетителей гипермаркета. Об этом написали «Невские новости».

По данным издания, женщина украла из барсетки посетителя беспроводные наушники, банковские карты и золотые украшения на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. Хозяин сумки обнаружил пропажу и обратился за помощью к персоналу гипермаркета, который вызвал росгвардейцев. Они задержали подозреваемую и доставили ее в отдел полиции.