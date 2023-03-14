Происшествия 14 марта 2023, 18:27 Женщину заподозрили в использовании фальшивых денег в Самарской области

Читать 360tv в

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которую заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Реклама

За помощью к правоохранителям обратилась сотрудница магазина. Она заявила, что одна из покупательниц подсунула ей фальшивую банкноту, попросив ее разменять. Полицейские задержали подозреваемую. Женщина призналась в содеянном, рассказав, что потратила полученные от продавщицы деньги на собственные нужды.