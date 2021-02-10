Женщину задержали по подозрению в убийстве возлюбленного

Жительницу Саратовской области задержали по подозрению в убийстве своего возлюбленного, написало ИА Nation News.

Уточняется, что тело 42-летнего мужчины нашли в его доме в селе Григорьевка. Было установлено, что гражданин скончался от ножевого ранения в грудь. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

В настоящий момент с 39-летней подозреваемой в убийстве работают сотрудники СК РФ по региону.