Женщину задержали по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений
Подозреваемую в нанесении тяжких телесных повреждений задержали в Приморске. Предполагается, что в июне текущего года она трижды ударила знакомую кулаком по лицу. Об этом сообщили «Невские новости».
25 июня в Выборгском районе в городе Приморске женщину в возрасте 35 лет госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики установили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и субдоральную гематому.
По итогам расследования полиция задержала подозреваемую в доме на Вокзальной улице. Ей оказалась девушка 1994 года рождения. Следователи предположили, что из-за конфликта между женщинами, одна из них три раза ударила вторую кулаком по лицу.
Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанная получила подписку о невыезде.