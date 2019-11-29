Женщину задержали по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений

25 июня в Выборгском районе в городе Приморске женщину в возрасте 35 лет госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики установили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и субдоральную гематому.

По итогам расследования полиция задержала подозреваемую в доме на Вокзальной улице. Ей оказалась девушка 1994 года рождения. Следователи предположили, что из-за конфликта между женщинами, одна из них три раза ударила вторую кулаком по лицу.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанная получила подписку о невыезде.