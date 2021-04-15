Женщину задержали по подозрению в краже в Ростовской области

В Шахтах (Ростовская область) задержали 30-летнюю местную жительницу, которую заподозрили в краже. Об этом сообщил «Царьград».

За помощью к правоохранителям обратилась продавщица магазина, которая рассказала, что у нее стащила золотое кольцо незнакомая женщина.

«Помню, как она зашла в магазин, начала говорить, а потом — провал. Когда пришла в себя, то с руки пропало золотое кольцо», — поделилась потерпевшая.

Подозреваемую поймали. Отмечается, что она может быть причастна к еще нескольким таким преступлениям.