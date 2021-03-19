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    19 марта 2021, 18:15

    Женщину задержали из-за видео в соцсети, на котором она бьет свою дочь

    Полина Петрова

    Жительницу Ивановской области задержали за жестокое обращение с маленькой дочерью. Сотрудники полиции нашли в «Одноклассниках» видео, на котором мать бьет девочку, написал «Царьград».

    Женщину задержали из-за видео в соцсети, на котором она бьет свою дочь

    Личность женщины, применившей насилие по отношению к трехлетней дочери, установили. Выяснилось, что гражданка уже состоит на учете в органах внутренних дел как родитель, плохо влияющий на своих детей. Мать задержали, дети остались с отцом.

    Возбужденное по факту случившегося уголовное дело передали в СУ СК РФ по региону. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.