Женщину задержали из-за видео в соцсети, на котором она бьет свою дочь

Жительницу Ивановской области задержали за жестокое обращение с маленькой дочерью. Сотрудники полиции нашли в «Одноклассниках» видео, на котором мать бьет девочку, написал «Царьград».

Личность женщины, применившей насилие по отношению к трехлетней дочери, установили. Выяснилось, что гражданка уже состоит на учете в органах внутренних дел как родитель, плохо влияющий на своих детей. Мать задержали, дети остались с отцом.

Возбужденное по факту случившегося уголовное дело передали в СУ СК РФ по региону. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.