Происшествия 23 ноября 2023, 03:47 Женщину вытащили из провалившегося под лед автомобиля в Новосибирске Freepik

Читать 360tv в

Новосибирские спасатели вытащили женщину из провалившегося под лед автомобиля. Об этом сообщила газета «АиФ-Новосибирск».

Все произошло вечером в среду, 22 ноября, в новосибирском микрорайоне Шлюз. Автомобиль скатился в замерзший водоем и оказался в ледяной ловушке. Женщина-водитель не смогла выбраться самостоятельно и вызвала спасателей.

Реклама

Сотрудники МЧС разбили лобовое стекло машины и вытащили пострадавшую. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В начале ноября машина с беременной пассажиркой затонула в Санкт-Петербурге. Автомобиль Mercedes стоял на берегу Невы и скатился в реку, а находившаяся в салоне 33-летняя женщина не смогла выбраться из него. Спустя два дня суд арестовал на два месяца водителя затонувшей машины Сухроба Рахимова. По версии следствия, его халатность и нарушение правил дорожного движения привели к гибели пассажирки.