Водитель внедорожника насмерть сбил женщину в Тюменской области

В Тюменской области 49-летняя женщина погибла под колесами внедорожника.

Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на информацию УГБДД по региону, на 317-м километре федеральной трассы Екатеринбург— Тюмень водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро Спорт» сбил шедшую по обочине 49-летнюю женщину. Полученные ею травмы оказались смертельными.

По предварительным данным, она шла на АЗС, где работала.

Уже установлено, что 47-летний водитель иномарки, сбившей женщину, пьяным не был. При этом на внедорожник был установлен так называемый «кенгурятник», что запрещено.

Сейчас устанавливаются обстоятельства смертельной аварии.