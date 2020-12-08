Женщину в Татарстане перепутали с лисой и застрелили

Супружеская пара обратилась к главе поселка Куланга в Татарстане с просьбой помочь с повадившейся шастать на их двор лисой. Он решил лично решить проблему. Мужчина пришел к ним с ружьем и случайно застрелил хозяйку, приняв ее за дикое животное.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Татарстану, это произошло в декабре. По версии следствия, глава сельского поселения решил самостоятельно отреагировать на жалобу. Он взял ружье и пришел к супругам домой. В какой-то момент ему показалось, что животное сейчас за сараем, и он дважды выстрелил через доски. Лисы там не было — за постройкой находилась хозяйка.

Муж повез раненую жену в больницу, но не успел. Женщина умерла в дороге. Против главы Куланги завели дело за причинение смерти по неосторожности. Следователи и полицейские сейчас изучают все обстоятельства гибели женщины. Им предстоит установить, как все произошло.

Источник «360» уточнил, что глава поселения владел ружьем на законном основании. В момент происшествия мужчина был трезв, ранее он не был судим.