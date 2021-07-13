13 июля 2021, 19:48
Женщину в Свердловской области приговорили к тюрьме за убийство матери
В Свердловской области суд приговорил жительницу Белоярского района к 5,5 года тюремного заключения за убийство собственной матери. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный СК.
Это случилось в августе 2020 года. 55-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, из-за возникшего конфликта избила 88-летнюю мать. Жертва скончалась в больнице.
Суд назначил наказание в виде пяти с половиной лет колонии общего режима.