Женщину в Котельниках убили на глазах у школьника. Ребенку предложили помощь

Школьник из Котельников, ставший свидетелем уличного убийства, может получить помощь психолога. Для этого его родителям нужно обратиться в школу или аппарат уполномоченного по правам ребенка в Московской области. Об этом «360» рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Она не исключила, что мальчик, на глазах у которого произошла кровавая расправа, получил тяжелую психологическую травму.

«Если родители сочтут нужным, то мы готовы предоставить психологическую помощь для мальчика. Я уверена, что и школа готова оказать содействие. Мы всегда открыты. Здесь важно в первую очередь желание родителей», — заявила она.

Мишонова подчеркнула, что специалисты говорят о сохранении в памяти у детей актов насилия, свидетелями которых они могут стать. После этого воспоминания могут влиять на психику человека уже во взрослом возрасте. Поэтому нужно обратиться к психологу, чтобы проработать все подобные случаи.

В четверг, 18 марта, мужчина напал на женщину в Котельниках. Злоумышленник несколько раз ударил свою жертву ножом. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. На появившихся кадрах с места событий можно увидеть, что все это происходило на глазах у школьника, который бросился наутек с началом расправы.

Следователи задержали подозреваемого в убийстве. В ближайшее время его доставят на допрос. Как рассказал «360» источник в правоохранительных службах, на женщину напал ее родной брат, которому не нравился ее образ жизни.